Prinz Harry & Meghan Markle: Sie soll im 5. Monat schwanger sein!

Dieses Strahlen sagt mehr als 1000 Worte... Meghan Markle hat geschafft, was so viele Frauen vor ihr nicht hinbekommen haben: Prinz Harry hat ihr einen Antrag gemacht, will den Rest seines Lebens mit ihr verbringen. An ihrem Ringfinger funkelt jetzt ein dicker Klunker.

Prinz Harry & Meghan Markle: Der Hochzeitstermin ist offiziell!

Und nicht nur das: Die US-Schauspielerin darf sich ab sofort ganz offiziell als Mitglied der royalen Familie fühlen, sie ist bereits bei Harry eingezogen und lebt mit ihm in einem Häuschen in der Nähe des Kensington Palace (drei Zimmer, Küche, Bad und Garten). Ja, das alles ging schnell: Seit gerade mal anderthalb Jahren sind der Prinz und die Power-Frau ein Paar, im letzten Jahr war sie offiziell seine Freundin, jetzt die Blitz-Verlobung – und nun?

Das Baby soll im Frühjahr kommen

Tja, wenn man von Meghans verräterischem Lächeln mal absieht, dann dürfte man die deutliche Wölbung unter ihrem weißen Mantel kaum übersehen können... Meghan soll bereits im fünften Monat schwanger sein, verrät ein Palast-Insider auf InTouch-Nachfrage.

Eine Nachricht, die Meghans Halbbruder Tyler kaum überraschen dürfte. Der plauderte bereits in einem Interview: „Meghan hat jetzt in ihrer Karriere alles erreicht und mit Harry ihren Mr. Right gefunden. Sie sagt von sich selbst, dass sie Kinder möchte und eine gute Frau und Mutter wäre. Sie war auch schon als Kind sehr fürsorglich – es fühlt sich für sie alles ganz natürlich an, und es ist die richtige Zeit für sie, um eine Familie zu gründen.“