Prinz Harry & Meghan Markle: Süße Baby-News

Wenn er Kindern begegnet, geht Prinz Harry das Herz auf. Keine Frage: Der britische Royal ist mehr als bereit für eigenen Nachwuchs. Und endlich hat er auch die Frau gefunden, die ihm diesen Wunsch erfüllen kann.

Prinz Harry & Meghan Markle: Beziehung offiziell bestätigt

Und tatsächlich: Gerade erst wurde seine neue Freundin Meghan Markle in Toronto gesehen, und es wirkt ganz so, als sei die Schauspielerin tatsächlich bereits schwanger. Auch auf der Hochzeit von Pippa Middleton verhielt sich Meghan so, als sei sie in anderen Umständen. Prinz Harry schwebt jedenfalls auf Wolke sieben.

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: