Prinz Harry & Meghan Markle: Traumhochzeit noch in diesem Jahr

Gerade erst meisterten Prinz Harry und Meghan Markle die erste Hürde und zeigten sich gemeinsam bei einem öffentlichen Auftritt. Beide wirkten überglücklich, lachten viel und hielten sich immer wieder fest an den Händen.

Im englischen Königshaus ist es eigentlich üblich, sich erst nach der Verlobung als Paar zu zeigen. Das könnte darauf hindeuten, dass die große Traumhochzeit sogar noch in diesem Jahr stattfinden könnte. Immerhin scheint Harry sich sicher zu sein, dass Meghan die richtige Frau für ihn ist.

Prinz Harry & Meghan Markle: Neue Prüfung für ihre Liebe

Der 33-Jährige scheint keine Zeit verlieren zu wollen, denn er wünscht sich schon lange eigene Kinder. Damit diese das Recht auf einen Titel haben, dürften sie allerdings erst nach der Hochzeit zur Welt kommen. Diese könnte sogar in der "Westminster Abbey" in London stattfinden, obwohl die Schauspielerin eine geschiedene Frau ist. „Die Kirche folgt einem Gesetz von 2002, das auch geschiedenen Menschen die kirchliche Trauung ermöglicht“, erklärt ein Sprecher. Dann steht einer großen Hochzeit noch in diesem Jahr ja nichts mehr im Wege.