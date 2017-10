Prinz Harry & Meghan Markle: Zerstört dieser Mann ihr großes Glück?

Auf diese Liebes-Story hat Prinz Harry sein ganzes Leben lang gewartet. Bisher hatte er mit den Frauen nicht sonderlich viel Glück, doch seit er Meghan Markle kennt, hat sich alles verändert. Bald sollen sogar die Hochzeitsglocken läuten!

Doch eine Kleinigkeit scheint die Harmonie der Turteltäubchen nun zu stören. An Meghans Seite wird immer wieder ein mysteriöser Mann gesehen. Der gutaussehende Kerl war sogar bei den Invictus Games dabei und somit beim ersten öffentlichen Auftritt von Harry und seiner Liebsten. Will er das Glück der beiden gefährden?

Prinz Harry & Meghan Markle: Weihnachtliche Märchenhochzeit

Sein Name ist Markus Anderson und er lebt -wie Harrys Freundin- in Kanada. Die beiden sind schon seit vielen Jahren befreundet. Zu seinem Geburtstag gratulierte sie ihm im Internet mit den Worten: „Ohne dich würde ich mich unendlich langweilen und mein Leben wäre weniger interessant. Ich liebe dich so sehr!“ Ob der royale Rotschopf das so gut findet?