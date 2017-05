Prinz Harry und Meghan Markle: Verlobung im Oktober in Südafrika

Prinz Harry und Meghan Markle: Verlobung in Südafrika - Es lastet ein großer Druck auf Prinz Harry und Meghan Markle. Zum einen sind da die Fans und die Öffentlichkeit, die gerne noch eine Royal-Wedding sehen wollen, zum anderen sind da aber auch die Förmlichkeiten am Hof. Ein Ring an ihrem Finger würde so einiges leichter machen für die beiden. Selbst die Hochzeit von Pippa Middelton wurde schwierig für das Paar, denn die Regel lautete "No ring, no bring". Ist eine Beziehung nicht offiziell, so hat sie in Groß Britannien beim Adel und der High Society auch nichts auf offiziellen Anlässen stattzufinden.Und so verliebt wie die beiden wirken, ist eine baldige Verlobung ohnehin wahrscheinlich.

Maghan Markle lässt ihr altes Leben hinter sich

Nun verdichten sich erneut die Gerüchte, dass der Antrag von Prinz Harry unmittelbar bevorsteht. Zusammen mit Meghan Markle soll er im Oktober nach Afrika reisen. Wie RadarOnline berichtet werde über ein Antrag dort gemunkelt. Und in der Tat gibt es diverse Indizien dafür. Bis dahin wir Meghan Markle ihre sehr wahrscheinlich letzte Staffel von "Suits" abgedreht haben. Es wirkt derzeit so, als verabschiede sie sich von ihrem Hollywood-Leben. Sie schließt ihre Filmprojekte ab, beendete kürzlich ihren Lifestyle Blog "The Tig" und reduziert auch merklich ihre Social-Media-Aktivitäten.

Prinz Harry: Darum wird es in Afrika passieren

All diese Dinge weisen darauf hin, dass sie sich voll auf das Leben an der Seite von Prinz Harry einlassen will. Und dann kommt auch noch hinzu, dass Harry, wie er selbst wiederholt berichtete, eine enge emotionale Bindung zu dem Kontinent Afrika habe. Bei Prinz William sieht das ganz ähnlich aus und der stellte Herzogin Kate in Kenia die große Frage.

Es deutet also einiges ganz deutlich darauf hin, dass wir uns nächstes Jahr tatsächlich auf eine königliche Hochzeit freuen können.