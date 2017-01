Traurige Neuigkeiten von Adel: Der junge Prinz Nicolai zu Schaumburg-Lippe ist verstorben. Schon im Dezember musste sich die Familie von dem 27-Jährigen verabschieden. Berichten zufolge heißt es, dass er an seiner HIV-Infektion gestorben sei. Bereits seine Mutter Susanne Seidensticker ist an dem tödlichen Virus verstorben.

Das deutsche Fürstenhaus trauert

Die Familie von Prinz Nicolai zu Schaumburg-Lippe ist in großer Trauer. Bereits am 14. Dezember fand die Trauerfeier für den Prinzen in der Neuen Kapelle auf dem Sennefriedhof in Bielefeld statt. „Die Stimmung war natürlich von Trauer geprägt, aber wir haben auch Nicolais Leben gefeiert. Er wusste, dass er sterben würde, sodass er sich von all seinen Lieben verabschieden und seine Trauerfeier selbst planen konnte“, verriet ein Gast der Trauerfeier gegenüber "Bunte".

Prinz Nicolai zu Schaumburg-Lippe: Seine Mutter hat das Virus auf ihn übertragen

Prinz Nicolais zu Schaumburg-Lippe Mutter verstarb bereits 1992 mit nur 31 Jahren. Sie hatte sich bei einer Bluttransfusion mit HIV infiziert. Sie hatte das Virus auf ihren Sohn übertragen. Der erlag diesem jetzt mit nur 27 Jahren.