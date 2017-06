Prinz Philip: Ehemann der Queen im Krankenhaus!

Schock in England: Prinz Philip wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wie der britische TV-Sender Sky meldet.

"Der Herzog von Edinburgh wurde letzte Nacht in das King Edward VII. Krankenhaus gebracht", heißt es in einer Mitteilung des Buckingham Palasts. Prinz Philip litt in den vergangenen Tagen an einer Infektion - es soll sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. "Prinz Philip ist in einem guten Zustand und enttäuscht, dass er nicht an der Parlamentseröffnung und an Royal Ascot teilnehmen kann", heißt es in dem Statement weiter.