Unfall bei den Royals: Prinz Sverre Magnus bricht sich den Knöchel!

Schock bei den Royals in Norwegen: Der jüngste Spross von Mette-Marit und dem norwegischen Kronprinzen Haakon hat sich den Knöchel gebrochen!

Für Prinz Sverre Magnus starten die Sommerferien nicht gut. "Ich kann bestätigen, dass Prinz Sverre Magnus (11) sich den Knöchel gebrochen hat, während er draußen Fahrrad fuhr“, bestätigte das norwegische Königshaus gegenüber „Gala“.

Der Unfall geschah beim Fahrradfahren. Nähere Einzelheiten dazu sind jedoch nicht bekannt. Zuvor soll er sich auf dem Ferienhaus der Kronprinzenfamilie in Dvergsöya aufgehalten haben und verbrachte dort mit seinen Eltern ein paar schöne Tage. Die Royals sollen in Dänemark gecampt haben und nahmen an einer Rafting-Tour teil.

Im Jahr 2015 hat sich Sverre Magnus schon mal eine Zerrung am Bein zugezogen. Die Sommerferien hat sich der 11-Jährige sicher ganz anders vorgestellt…