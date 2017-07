Prinz William und Herzogin Kate: Es werden Zwillinge!

Was für tolle Neuigkeiten! Wie das royale Kindermädchen jetzt verriet, erwarten Prinz William und Herzogin Kate tatsächlich Zwillinge. Beide hatten immer wieder betont, dass die Familienplanung für sie noch nicht abgeschlossen sei und nun soll es endlich soweit sein.

„Sie haben gelacht und geweint, als sie die große Neuigkeit erfahren haben", plaudert sie aus. Das Paar soll einen Jungen und ein Mädchen erwarten. Auch wenn die Freude groß ist, wird Kate sich in den nächsten Monaten wohl schonen müssen. Momentan steht allerdings noch ein kurzer Besuch in Deutschland an.

Die Zwillinge sollen gegen Ende des Jahres zur Welt kommen. Der Zeitpunkt wirkt gut gewählt, denn ab Herbst geht Söhnchen George zur Schule und der Umzug in den Kensington Palast steht bevor. Onkel Harry lässt sich sicherlich gerne dazu überreden, hin und wieder auf die kleinen Knirpse aufzupassen

Tatsächlich sind Zwillinge in Kates Familie keine Seltenheit. Schön, dass das doppelte Glück nun auch bei ihr zugeschlagen hat!