Prinz William: Was läuft da mit der Lehrerin?

Es ist DAS Tuschelthema in London: Läuft da was mit der bezaubernden Lehrerin? Verdächtig: Prinz William (35) bringt George (4) jeden Tag höchstpersönlich in die Thomas’s Battersea-School...

Die Pädagogin ist blond, wunderschön – und zaubert Vater und Sohn ein Lächeln ins Gesicht. Wir erinnern uns: Bei der Einschulung Anfang September konnten die zwei die Augen nicht voneinander lassen.

Helen Haslem, so heißt Georges Lehrerin, kümmert sich liebevoll um Williams Erstgeborenen. Bei ihr weiß der Prinz seinen Sohn in den besten Händen. Die beiden unterhalten sich, tauschen sich aus, lernen sich besser kennen, kommen sich nah – zu nah?

