Prinzessin Mako: Für ihre Verlobung gibt sie ihren Titel auf - Die anstehende Verlobung der japanischen Prinzessin ist eigentlich ein Grund zu feiern. Eine royale Hochzeit wird erwartet. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn verlobt sich Prinzessin Mako mit ihrem Freund Kei Komuro, wird sie sich von ihrem Prinzessinnen-Titel verabschieden müssen.

Prinzessin Mako müsste das Kaiserhaus verlassen

Während bei Prinz Harry und Prinz William zu Hofe allenfalls noch die Nase über ihre bürgerliche Freundin und Ehefrau gerümpft wurde, gelten in Japan noch immer starr die alten Regeln. Heiratet eine Frau einen bürgerlichen Mann, wird sie vom Hofe ausgeschlossen. So wird es wohl auch für Prinzessin Mako kommen. Laut berichten der japanischen Presse sei sie bereit für die Liebe die kaiserliche Familie zu verlassen.

Pragmatismus statt Emanzipation

Den Thron schlägt sie damit nicht aus. Abgesehen davon, dass Frauen im japanischen Adel nicht für die Thronfolge zählen, steht sowieso fest, dass ihr mehr als doppelt so alter großer Bruder Naruhito der erste in der Thronfolge ist. Immerhin wird darüber diskutiert, diese archaischen zu ändern. Sodass auch Prinzessinnen den Thron besteigen dürfen. In dem Zuge sollen die Frauen des Kaiserhauses auch nicht mehr durch eine bürgerliche Hochzeit vom Kaiserhaus ausgeschlossen werden. Die Motivation hinter diesen möglichen vom Parlament besprochenen Änderungen sind allerdings rein pragmatisch. Es gehe hierbei allein darum, die Thronfolge zu sichern, die durch die aktuell geringe Anzahl männlicher Nachkommen langfristig nicht wirklich gesichert ist.



Ob Prinzessin Mako noch davon profitieren kann, ist allerdings noch ungewiss. Die zuständigen Politiker Ministerpräsident Shinzo Abe und die konservativen Liberaldemokraten seien noch äußerst skeptisch gegenüber den Änderungen.