Prinzessin Mary: Sorge um ihre Sicherheit

Die dänische Kronprinzessin hätte in den kommenden Tagen an einer Reise in den Senegal teilnehmen sollen. Bestandteil der Reise wäre der Besuch einer internationalen Konferenz gegen die Kinderehe im Senegal gewesen. Wie die dänische Außenministerin jetzt mitteilte, werden die Prinzessin und ihre Begleitung, die dänische Entwicklungsministerin, nicht an der Reise teilnehmen. Der Grund: Der dänische Hof fürchte sich um die Sicherheit der Kronprinzessin.

Ist Mary in Gefahr?

Die US-Botschaft informierte schon in der vergangenen Woche über eine mögliche Terrorgefahr im Senegal. Von Besuchen auf öffentlichen Plätzen wird abgeraten. Auch die britische und kanadische Botschaft verkündete eine erhöhte Terrorgefahr. Die dänische Entwicklungsministerin ärgerte sich trotzdem über die Absage bei der Konferenz.

Mary engagierte sich bereits im Kampf gegen die Kinderehe

Schon in der vergangenen Woche engagierte sich Mary im Kampf gegen die Kinderehe bei einer Roadshow. Dabei machte sie auf das grausame Thema aufmerksam. Auch die Absage wird an ihrem Engagement nichts ändern. So vertritt die Entwicklungsministerin die Ansicht, dass Dänemark weiterhin den Kampf gegen die Kinderehe im Senegal fortsetzen wird. Daran wird auch die Absage nichts ändern.