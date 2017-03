Prinzessin Sofia von Schweden ist wieder schwanger!

Söhnchen Prinz Alexander ist noch nicht einmal ein Jahr alt, jetzt verkünden Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip schon wieder wundervolle Neuigkeiten: Das royale Traumpaar erwartet Baby Nr. 2.

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip: "Wir freuen uns!"

Bei Instagram verkündete das schwedische Königshaus die zuckersüße News. "Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir ein Kind erwarten, ein Geschwisterchen für Prinz Alexander. Wir freuen uns darauf ein, ein neues kleines Mitglied unserer Familie willkommen zu heißen", heißt es in dem offiziellen Statement. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, gibt das Paar aber noch nicht bekannt. Doch sie verraten, dass der Nachwuchs im September kommen soll.

Ein Beitrag geteilt von Kungahuset (@kungahuset) am 23. Mär 2017 um 8:02 Uhr

Prinz Alexander feiert im April seinen ersten Geburtstag

Die Schwangerschaft kommt ziemlich überraschend, schließlich ist Söhnchen Prinz Alexander noch kein Jahr alt. Erst am 19. April feiert er seinen ersten Geburtstag. Jetzt wird er bereits ein großer Bruder.

Überhaupt darf sich das Baby auf so einige Spielkameraden freuen. Prinz Carl Philips Schwestern Madeleine und Victoria von Schweden haben ebenfalls schon jeweils zwei Kinder. Victoria hat die kleine Estelle und den süßen Oscar und Madeleine hat die beiden Kinder Leonore und Nicolas. Bei den schwedischen Roylas ist also ganz schön was los...