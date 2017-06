Prinzessin Victoria: Traurige Neuigkeiten von Estelle

Der neueste Schnappschuss von Estelle (5) und Oscar (1) löste in Schweden große Begeisterung aus. Die beiden sind aber auch einfach zu niedlich! Doch haben die beiden Königskinder wirklich so eine unbeschwerte Zukunft vor sich, wie es das Foto vermittelt?

Victoria von Schweden: Geburtstag mit Estelle

Das wäre zumindest der größte Wunsch von Victoria (39). Sie möchte, dass Estelle und Oscar wie ganz normale Kinder aufwachsen. Deswegen schickte sie ihre Tochter in einen Waldkindergarten, wo sie auch unter bürgerlichen Kindern Freunde fand. Doch dann, von einem auf den anderen Tag, musste Estelle Ende letzten Jahres in einen anderen Kindergarten wechseln. „Es handelt sich um logistische Gründe“, hieß es nur vom Hof. Welche das waren, wurde verschwiegen.

Die Regeln für Prinzessin Estelle sind streng



Jetzt sickerte durch, wie es wirklich gewesen sein soll. Estelle scheint ein „Plappermäulchen“ zu sein. Ihre Eltern als auch ihre Oma, Königin Silvia (73), haben schon mehrfach erzählt, dass die Prinzessin sehr neugierig ist, auf Menschen zugeht und wie ein Wasserfall redet. Die Zeitschrift „Svensk Damtidning“ vermutet, dass der Wechsel damit zu tun haben soll, dass Estelle auch im Kindergarten zu viel geplaudert haben könnte – und einige Eltern ihrer Mitschüler das Gehörte gerne weitergetragen haben sollen.



In der neuen Kita, einer teuren Montessori-Einrichtung, herrschen andere, strenge Regeln. Hier haben reiche Freunde von Victoria und Daniel (43) ihren Nachwuchs untergebracht. Das wichtigste Aufnahme-Gebot: Verschwiegenheit und Treue zur Monarchie. Einige Eltern der Kinder in der alten Kita waren über den plötzlichen Wechsel Estelles wohl sehr enttäuscht und verärgert. Und genau das muss Victoria, die sich sehr volksnah gibt, sehr getroffen haben. Ihr Traum, Estelle

und Oscar so normal wie möglich zu erziehen, ist an der Realität gescheitert. Es ist leider nicht immer leicht, das Beste für seine Kinder erreichen zu können.