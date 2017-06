Prinzessin Victoria von Schweden: Sie soll tatsächlich schwanger sein

Es ist noch gar nicht solange her, dass Prinzessin Victoria von Schweden mit einer kleinen Wölbung unter ihrem Kleid für Gerüchte um eine Schwangerschaft sorgte. Jetzt plaudert eine Quelle aus: Prinzessin Victoria und ihr Mann Daniel sollen tatsächlich Baby Nr. 3 erwarten!

Prinzessin Victoria von Schweden: Schwanger mit Baby Nummer 3?

Prinzessin Victoria von Schweden: Die Schwangerschaft soll noch geheim bleiben

Das schwedische Online-Magazin "Stoppapressarna" will die wunderbaren Neuigkeiten über die Schwangerschaft von Prinzessin Victoria von Schweden bereits erfahren haben. Eine Quelle erklärt dem Magazin: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es bestätigt wird." Die Prinzessin soll deutliche Anzeichen einer Schwangerschaft an den Tag legen. So soll sie plötzlich mehr Appetit haben und auch strahlender und ausgelassener sein als sonst. Doch noch soll keiner etwas von dem Baby-Glück von Prinzessin Victoria und Ehemann Daniel erfahren. "Sie sprechen nicht einmal mit ihren Freunden darüber. Es ist eine so wunderbare Neuigkeit, das würde schnell in die Medien kommen", so die Quelle weiter.

Prinzessin Victoria von Schweden und Daniel sind immer noch schwer verliebt

Über ein drittes Baby würden sich sicher nicht nur Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Daniel freuen, auch das schwedische Volk wäre sicherlich total aus dem Häuschen. Die Schweden sind bereits ganz vernarrt in die beiden Kinder Estelle und Oscar. Und auch Victoria und Daniel sind das absolute Royal-Traumpaar und werden stets vom Volk gefeiert. Ein weiteres Kind würde das Familien-Glück perfekt machen.