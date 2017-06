Promi Big Brother 2017: Alle News zur Show und den Kandidaten

Wann geht es los?

Wie jedes Jahr läutet Promi Big Brother die TV-Saison nach der Sommerpause wieder ein. Am 13. August läuft die große Auftaktshow um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Wer sind die Kandidaten?

Aktuell sind noch keine Kandidaten mit Sicherheit bekannt. Bislang wird über Dschungelkönig Marc Terenzi, Eloy de Jong (Caught int The Act) und Van der Vaart-Ex Sabia Boulahrouz spekuliert. Bei Maria Hering (ehemals Yotta) liegen inTouch Online Informationen vor, dass Verhandlungen über ihren Einzug bei Promi Big Brother geführt wurden.

Wie läuft die Show ab?

Wie gehabt wird es wieder einen Luxusbereich und einen armen Bereich geben. Im letzten Jahr war es die Kanalisation. In den Jahren zuvor ein Keller. Wie genau das in diesem Jahr aussieht, wurde noch nicht bekannt gegeben. Den Luxusbereich hingegen kann man sich schon per 360° Ansicht anschauen. Die letzten drei Staffeln wurden von Jochen Schropp moderiert und es wäre eine Überraschung, wenn es bei Promi Big Brother 2017 anders wäre.