Ob Jazmina Gülpen nun Willi Herrens Freundin ist oder nicht, darüber werden die beiden nach seinem "Promi Big Brother"-Auszug noch ausgiebig sprechen müssen. Sowohl er als auch sie machten in den vergangenen Tagen widersprüchliche Angaben zu ihrem Beziehungsstatus. Aber wer ist die Frau eigentlich, die da vielleicht - oder vielleicht auch nicht - an Willi Herrens Seite ist?

Jazmina Gülpen ist Nacktsängerin auf Mallorca. Genau wie Willi Herren macht sie dort "Bierkönig" und Co. unsicher - nur eben oben ohne. Bevor sie Willi eroberte, war sie mit Hotelier und „Goodbye Deutschland“-Star Marco Gülpen verheiratet. Gemeinsam waren die Auswanderer auch in der TV-Show zu sehen.

Promi Big Brother 2017: Willi Herrens Freundin macht Schluss

Jazmina Gülpen trennte sich im Oktober von "Goodbye Deutschland"-Star Marco Gülpen

Genau wie Willi Herren, der sich Ende letzten Jahres von Managerin Jana Windolph trennte, war es auch mit Jazmins Liebe zu dem Hotelier im vergangenen Oktober vorbei. Gemeinsam lässt sich Liebeskummer eben viel leichter ertragen. Die beiden werden ein Paar, kennen sich bereits seit 17 Jahren. Von 2005 bis 2009 waren sie sogar schon einmal zusammen.

Außer auf Willi Herren und Schlager steht Jazmin Gülpen noch auf Tattoos und Capies. Die 38-Jährige zeigt sich häufiger ohne Shirt als ohne Mütze.

Jazmina Gülpen heißt mit bürgerlichem Namen Jasmin Jenewein

Obwohl sie auf Malle arbeitet, wohnt Jazmin Gülpen, die mit bürgerlichem Namen Jasmin Jenewein heißt, in Köln - angeblich sogar gemeinsam mit Willi Herren. Laut der "Bild"-Zeitung haben die beiden Ballermann-Sänger die gleiche Melde-Adresse in Köln. Auch, nachdem Jazmin angeblich Schluss gemacht hat, postete sie noch immer Fotos aus der gemeinsamen Wohnung in Deutschland. Herren und Gülpen haben sogar erst vor einem Monat gemeinsam eine Firma gegründet: die „WH Herrlich Event UG“, die ebenfalls unter der gleichen Adresse registriert sein soll.

Obwohl Willi Herren bereits vor seinem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus behauptet hatte, single zu sein, gab Jazmina an, dass sie die Freundin von Willi Herren sei, postete in den sozialen Netzwerken immer wieder süße Liebes-Botschaften, die ihren Willi im Container unterstützen sollten.

Jazmin Gülpen machte nach Willi Herrens "Promi Big Brother"-Einzug Schluss

Bis ihr seine Fummelei mit TV-Kollegin Evelyn Burdecki zu wild wurde. Jazmin Gülpen zog einen öffentlichen Schlussstrich und trennte sich. „Willi will ja unbedingt Single sein! Jetzt ist er es definitiv“, soll sie zur "Bild" gesagt haben.

Der ist im "Promi Big Brother"-Container komplett von der Außenwelt abgeschottet und bekommt von allem natürlich nichts mit. Erst am Montagabend hinterfragte er, ob er es mit der Kuschelei mit Evelyn Burdecki nicht vielleicht doch ein wenig übertrieben hat, denn: "Ich habe ja zu Hause noche eine Freundin sitzen". Da sollte er sich mal besser nicht so sicher sein...