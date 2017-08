Promi Big Brother 2017: Deswegen ist Jens Hilbert der Gewinner!

Promi Big Brother 2017 neigt sich dem Ende zu. Und es stellt sich vor allem eine Frage: Wer wird der Gewinner der Show. Wenn es nach den Zuschauern geht, hat besonders einer den Sieg verdient: Jens Hilbert!

Jens Hilbert wird als Gewinner gehandelt

Jens Hilbert berührt die Zuschauer von Promi Big Brother 2017. Mit seiner ehrlichen und vor allem verletzlichen Art mausert er sich schnell zum Liebling. Und für viele ist klar: Jens Hilbert ist der Gewinner von Promi Big Brother 2017!

Auf der Facebook-Seite von Promi Big Brother häufen sich die Kommentare von den Fans. "Ich wünsche mir sehr, dass Jens gewinnt", "Jens hat es am meisten verdient, er ist ganz feiner Kerl", "Jens wirds machen" oder "Ich bin definitiv für Jens, ich habe ein ganz anderes Bild bekommen von ihm, total sympathisch und er spendet", schreiben sie fleißig.

Jens Hilbert will das Gewinner-Geld spenden

Jens Hilbert ist nämlich nicht nur während der ganzen Staffel auf dem Boden geblieben, hat sich um seine Mitbewohner gekümmert und fair gespielt - er hat auch etwas besonders mit dem Geld vor, dass er bei Promi Big Brother 2017 verdient hat. „Ich spende meine komplette Gage von 77 777 Euro an die Hilfsorganisation 'Ein Herz für Kinder'. Mir geht's im Leben so gut, da will ich mit dem Geld was Gutes tun und Kindern helfen. Für die Kids werde ich diese Psycho-Schule rocken", erklärte er noch vor seinem Einzug ins Haus.

inTouch Online Leser sind sich sicher: Jens Hilbert ist der Gewinner von Promi Big Brother 2017!

Doch nicht nur die Promi Big Brother-Fans sind sich sicher, dass Jens Hilbert als Gewinner aus dem Haus geht. Auch die inTouch Leser haben bereits fleißig abgestimmt. Aktuell sehen über 60 Prozent den Unternehmer auf dem Siegertreppchen.

Und sollte Jens Hilbert am Ende doch nicht der offizielle Gewinner von Promi Big Brother sein - für seine Fans und auch viele Zuschauer ist er trotzdem der Sieger der Herzen. Seine Kindheit war alles andere als einfach. Er wurde gemobbt und gehändelt, musste sich im Leben durchkämpfen. Und er ließ sich nie unterkriegen! Heute ist er der sympathische, schrille Unternehmer - doch seine Vergangenheit verfolgt ihn bis heute. Bei Promi Big Brother 2017 ließ er seinen Tränen freien Lauf: "Auch, wenn ich im Alles ankomme, ich bin ja für mich nie genug. Ich bin ja nie 100 Prozent für mich. Mein Herz sagt im Moment, schnell ins Fluchtauto setzen!"

Und diese verletzliche und ehrliche Seite lieben die Zuschauer an Jens Hilbert.