Promi Big Brother 2017: Jens Hilbert holt sich den Sieg

Jens Hilbert galt bei den Zuschauern der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel als absoluter Liebling. Obwohl er von starken Selbstzweifeln geplagt war, konnte er letztendlich mit seiner ehrlichen und verletzlichen Art überzeugen und holte sich den Sieg.

Der sympathische Blondschopf konnte es kaum glauben, als er aufs Siegertreppchen geführt wurde. „An alle Selbstzweifler, an alle Versager: Ihr seid keine Versager! [...] Geht euren Weg!", brachte er unter Tränen heraus. Jens konnte sich im Finale gegen Milo Moiré durchsetzen und gewinnt damit 100.000 Euro. Insgesamt stimmten am Freitagabend 64,1 Prozent der Anrufer für ihn.

„Ich habe mich 100 Prozent in das Projekt reinfallen lassen. Ich habe gelernt, dass ich so viele Grenzen überschreiten kann und auch noch werde. Ich habe mich nicht mehr denunziert, nicht mehr vorgeführt gefühlt. Das ich jetzt als i-Tüpfelchen noch gewinnen durfte, das ist abnormal. Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Jetzt habe ich das Völkerballspiel der vierten Klassen gewonnen“, sagte der überwältigte Unternehmer nach der Show.