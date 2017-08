Damit rechnet Promi Big Brother 2017-Star Milo Moiré ganz sicher nicht. Während sie zwei Wochen lang im Haus für nackte Tatsachen sorgte, schaute nicht nur ganz Deutschland zu. Milo Moiré begeisterte auch die Zuschauer über die Grenze hinaus!

Promi Big Brother 2017: England feiert Milo Moiré

Die Briten sind begeistert von Milo Moiré. Ihr heißer Auftritt in der Badewanne machte sie sprachlos. Die Engländer sehen eben gerne viel nackte Haut. Die "Sun" titelte jedenfalls nach dem Badewanne-Auftritt: "Deutsche Big Brother Kandidatin zieht komplett blank, für heiße Duschszenen, die unsere Version ziemlich lahm aussehen lassen!"

In dem Artikel wird Milo Moiré immer wieder als "wunderbar" bezeichnet. Ob das der Beginn einer Karriere in England ist? Wer weiß....

Kann Milo Moiré Big Brother 2017 gewinnen?

Bei so viel Körpereinsatz hätte sie zumindest beim britischen Promi Big Brother eine gute Chance zu gewinnen. Doch reicht es auch in Deutschland für den Sieg? Das enstscheidet sich in wenigen Stunden bei Promi Big Brother 2017. Ihre neue Berühmtheit in England wird nach dem Finale aber definitiv eine Überrashcung für sie sein....