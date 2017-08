Bei Promi Big Brother 2017 fallen endlich die Hemmungen. Und zwar so richtig! Nachdem Claudia Obert gestern bereits von ihren Sex-Skandalen berichtet hat, zeigt sich auch Sarah Kern sehr intim. Doch die Ex von Otto Kern packt nicht etwa Sex-Storys aus - sie zeigt den Bewohnern direkt, was sich zwischen ihren Beinen befindet. „Ich hab' ein Piercing, Baby. Siehst du’s? Es glitzert da.“

Promi Big Brother 2017: Sarah Kern zeigt ihr Intim-Piercing

Ja, die Vagina von Sarah Kern verschönert ein Schmuckstück! Und davon dürfen sich die Bewohner selber überzeugen. Im Garten lässt die Designerin die Hosen runter - und durch ihr durchsichtiges Höschen Blitz das Piercing deutlich hervor.

Im Vagina-Talk erzählt Sarah Kern dann auch ganz offen, wie schmerzhaft das kleine Piercing war! "Ich habe so geschrien", lacht Sarah. "Dann bin ich wie ein Cowboy wieder rausgelaufen." Wer es übrigens genauer wissen will: Die Vagina von Sarah Kern schmückt ein Ring und kein Stäbchen!

Promi Big Brother 2017: Auch Maria Hering ließ sich die Vagina piercen

Sarah Kern ist übrigens nicht die einzige mit einem Schmuckstück zwischen den Beinen. Auch Maria Hering ließ sich die Vagina piercen. Die schwört allerdings auf das Stäbchen als Schmuckstück. Geschmäcker sind eben unterschiedlich...