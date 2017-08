Promi Big Brother 2017: Was läuft zwischen Dominik Bruntner und Sarah Lombardi?

Was geht denn da? Sarah Lombardi und "Promi Big Brother 2017"-Kandidat Dominik Bruntner sitzen eng beieinander und strahlen glücklich in die Kamera. Läuft etwa was zwischen den beiden?

Promi Big Brother 2017: Dominik Bruntner flirt mit Sarah Lombardi

Entstanden ist der Schnappschuss von Sarah Lombardi und Dominik Bruntner bei der Marcel Remus Lifestyle Night. Dort haben sich die beiden getroffen - und wie es aussieht, auch richtig gut verstanden! Hat es etwa zwischen den beiden gefunkt? Der "Promi Big Brother 2017"-Kandidat ist jedenfalls Solo. "Ich bin seit Anfang des Jahres Single", bestätigt er Sat.1. Und bei Sarah Lombardi weiß man aktuell nicht so richtig, ob sie nun Single ist oder nicht. Sie und ihr On-Off-Freund Michal T. sorgen immer wieder mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen.

Promi Big Brother 2017: Dominik Bruntner schwärmt von Sarah Lombardi

Eines ist auf jeden Fall sicher: Sarah Lombardi hat es dem "Promi Big Brother 2017"-Bewohner ordentlich angetan. "Die Sarah Lombardi habe ich jetzt auf Mallorca kennengelernt und wir waren feiern. Sie ist schon eine Coole und sieht natürlich mega aus", grinst er im Interview mit Sat.1.

Auch die Fans des Mister Germany finden, dass Satah Lombardi und Dominik Bruntner ein tolles Paar abgeben würden. "Oh nett, würden optisch ein nettes Paar abgeben" oder "Tolles Paar" kommentieren sie den Schnappschuss. Wir sind gespannt, welche Details Dominik Bruntner bei "Promi Big Brother 2017" ausplaudert...

