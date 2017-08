Da scheint aber jemand noch nicht ganz über die Trennung hinweg zu sein! Im März gaben Steffen von der Beeck und Jenny Elvers ihre Trennung bekannt. Doch bei Promi Big Brother 2017 lässt Steffen nun seinen Gefühlen freien Lauf und schwärmt von seiner Ex!

Steffen Von der Beeck: "Wir waren Soulmates!"

Bei Promi Big Brother packen die Stars ja gerne mal ihre Gefühle vor der Kamera aus. Sarah Knappik heulte schon Rotz und Wasser und auch Willi Herren brach zusammen, als er seine Lebensgeschichte erzählte. Bei Steffen von der Beeck geht es etwas ruhiger zu. Er erzählt im Gespärch mit Jens Hilbert, was für eine tolle Frau seine Ex-Verlobte Jenny Elvers ist!

„Wir waren Soulmates und die engsten Vertrauten, aber es war eine Situation, die so nicht weiterging. Die hauptsächlich an mir liegt. Man muss mir manchmal sagen: 'Es reicht, du kannst mich wieder laufen lassen.' Das habe ich nicht bemerkt“, erklärt der Manager. „Von außen wart ihr das perfekte Paar für mich (...). Ich liebe die Jenny“, reagiert Jens auf die Beichte. Da kann Steffen von der Beeck nur zustimmen!

Promi Big Brother 2017: Liebescomeback bei Steffen von der Beeck und Jenny Elvers?

Obwohl jenny Elvers und Steffen von der Beeck getrennt sind, will der 43-Jährige seine Ex immer unterstützen. „Ich würde auch sofort wieder in die Bresche springen, wenn etwas passiert", schwärmt er. Will er mit der öffentlichen Liebererklärung eine zweite Chance bei der Blondine?

Zumindest für Jenny eher unvorstellbar: „Mir geht es in jedem Fall fantastisch. Man trennt sich ja nicht, weil alles toll ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ganz abgeschlossen ist das von seiner Seite nicht.“