Promi Big Brother: Disqualifiziert sich Bert Wollersheim vorab? - Es lässt sich immer viel spekulieren, wer denn nun wirklich im "Promi Big Brother"-Haus landet. Sat.1 hat schon so einige Male echte Überraschungen parat gehabt. Doch wie sieht es mit den Wollersheims aus? Derzeit seien sowohl Bert Wollersheim als auch Sophia Wollersheim für PBB im Gespräch. Allerdings wird er als Kandidat immer unwahrscheinlicher.

Schließt ein sogenannter Promi den Vertrag für "Promi Big Brother" ab, ist höchste Geheimhaltung angesagt. Die Kandidaten selbst sollen nicht einmal voneinander wissen. So hüten sich die Teilnehmer tunlichst auch nur ein Wort zu dem Thema zu sagen. Selbst wenn sie nur in Verhandlungen stecken, geben sie schon keinen Kommentar mehr dazu ab. Und was macht Bert Wollersheim?

Der plaudert bei Facebook munter über das Thema und wie er zu der angeblichen Kandidatin Maria Hering aka Yotta steht. Gegenüber der Bild sagt Bert, er würde im Container Tacheles reden, wolle über Sophia Wollersheim und ihre Beauty OPs auspacken.

Bert oder Sophia? Landet überhaupt ein Wollersheim bei Promi Big Brother?

Kann es also wirklich sein, das Bert Wollersheim einfach auf die Verschwiegenheitsklauseln im Vertrag pfeift und munter die Gerüchte um seine Teilnahme an Promi Big Brother anheizt? Oder ist das alles nur heiße Luft und er spricht so offen darüber, weil er eben nicht mit dabei ist?

Die Spekulationen um eine Teilnahm von Sophia Wollersheim sind allerdings ebenso unwahrscheinlich. Angesichts der als sicher geltenden Maria Yotta wäre es schon eine große Überraschung, wenn gleich zwei so ähnliche Silikon-Beautys ins "Promi Big Brother"-Haus verfrachtet würden.