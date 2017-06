"Promi Big Brother": Erste Details zur neuen Staffel

Die Promis ziehen wieder in den Container! Demnächst startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“.

Sat.1 jetzt hat verraten, was die neue Staffel beginnt: Am 13. August geht’s los! „Promi Big Brother 2017‘ startet am 13. August mit einer großen Auftaktshow in SAT.1“, schrieb der Sender auf seiner Facebook-Seite.

Die Stars lassen sich rund um die Uhr wieder von Kameras überwachen. Es wird wahrscheinlich wieder den Luxusbereich und Keller geben. Ganz neu ist in diesem Jahr, dass eine sogenannte Wildcard an die Kandidaten vergeben wird.

Bisher wurde noch nicht offiziell bestätigt, welche Kandidaten ins Haus bei „Promi Big Brother“ ziehen. Spekulationen zufolge sollen unter anderem Marc Terenzi und Sabia Boulahrouz dabei sein. Es verspricht in diesem Jahr jedenfalls eine spannende Staffel zu werden…