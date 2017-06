Promi Big Brother: Frank Stäbler heiratet am 1. Juli - Bei Promi Big Brother 2016 sah es zwischenzeitlich nicht unbedingt danach aus, als würden Frank Stäbler und seine Freundin Sandra Musch noch vor den Traualtar treten. Und doch wurden die Geschehnisse im Container nicht ganz so schwer genommen und nun steht in wenigen Tagen die Hochzeit das Ringerweltmeisters an, wie seine Agentur bestätigte.

Promi Big Brother 2017: Alle News zur Show und den Kandidaten

11 Jahre lang sind Frank Stäbler und Sandra Musch bereits ein Paar. Seitdem er 17 ist, sind sie zusammen. Die Hochzeit wird am 1. Juli 2017 in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart stattfinden.

Promi Big Brother als Probe für die Beziehung

Frank Stäbler erlangte über seine Sportlerkarriere bei Promi Big Brother seine Bekanntheit. Schnell freundete er sich mit der jetzigen Bachelorette Jessica Paszka an. Diese Freundschaft sah im TV häufig nach mehr aus. Jessica Paszka zeigte sich sehr offen, was Körperkontakt angeht, und es wurde genauso offen geflirtet. Auch wenn nie wirklich etwas zwischen den beiden lief, sahen viele Zuschauer das als kritisch. Immerhin war Frank zu dem Zeitpunkt bereits verlobt. "Wir haben uns von Anfang an unglaublich gut verstanden, waren auf derselben Wellenlänge und konnten über denselben Blödsinn lachen", sagte er dazu nur.

Sandra Musch ließ sich durch diesen Flirt nicht in ihrem Vertrauen erschüttert, äußerte sich zu dem Thema cool und ruhig. Und so wie es nun aussieht, wäre es einen großen Streit wohl auch nicht wert gewesen, denn nun sind es nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit.