Promi Big Brother: Ist Evelyn Burdecki im Container dabei? - So langsam geht es in die heiße Vor-Phase vor Promi Big Brother. Die letzten Verträge sollten mittlerweile unterzeichnet sein. Einige Kandidaten würden sogar schon ihre Einspieler-Clips drehen. Und es häufen sich auch weitere Gerüchte um neue Kandidaten. Nachdem der Kölner Express Willi Herren als Kandidaten enttarnt haben will, heißt es nun aus Insider-Kreisen, dass Bachelor- und DiCaprio-Luder Evelyn Burdecki ebenfalls bei Promi Big Brother dabei sein wird.

Verschiedene Branchen-Insider vermelden, dass sie demnächst bei einem großes Reality-TV-Format dabei sein wird. Die Kandidaten für die kommenden RTL-Formate "Das Sommerhaus der Stars" und "Dance Dance Dance" sind bereits bekannt. Theoretisch kann es nur die kommende Staffel "Promi Big Brother" sein. Praktisch könnte es auch ein neues, noch nicht bekanntes Format sein.

Ist Evelyn Burdecki prominent genug für "Promi Big Brother"?

Sie selbst äußert sich inTouch Online gegenüber noch nichtssagend: "Man wird auf jeden Fall noch von mir hören. Das hätte wohl keiner gedacht, als ich in der ersten Runde von 'Der Bachelor' rausgeflogen bin."

Auf den ersten Blick mag Evelyn Burdecki nicht prominent genug für "Promi Big Brother" sein, doch wäre sie nicht die erste, die sich trotz Mini-Prominenz als äußerst unterhaltsame Container-Kandidat erweist. So waren Kandidaten wie Natalia Osada (Catch The Millionaire), Ela Tas (Der Bachelor), Nina Kristin (It-Girl) und Robin Bade (9Live Moderator) nun auch alles andere hohe deutsche Prominenz.

Evelyn Burdecki: Pleite beim Bachelor - Party mit Leonardo DiCaprio

Unterhaltsam könnte es mit ihr allemal sein. So erwies sich Evelyn Burdecki schon beim Bachelor als die Blondine mit der großen Klappe. Sie berichtete später davon, wie sie tagelang in einer Villa mit Leonardo DiCaprio gefeiert hatte und schien GZSZ-Star Mustafa Alin nähergekommen zu sein.