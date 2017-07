Promi Big Brother: Ist Sarah Kern auch dabei? - Die Gerüchte überschlagen sich. Nahezu täglich kommen nun neue Spekulationen über die "Promi Big Brother"-Kandidaten zutage. Manche Gerüchte halten sich recht konsequent, andere werden schnell widerlegt. So lässt sich bereits sagen, dass Marc Terenzi und Leonard Freier entgegen verschiedener Berichte nicht dabei sein werden. Bei anderen Kandidaten, wie etwa Maria Yotta, Ex-Bachelor-Luder Evelyn Burdecki oder Mr. Germany Dominik Bruntner ist die Lage noch recht unklar.

Das Management nährt die Spekulationen um Sarah Kern

Die Münchener Abendzeitung wirft nun noch einen Namen in diesen "Vielleicht"-Topf: Modeschöpferin Sarah Kern. "Die haben mir übrigens schon öfters gute Gagen angeboten, aber ich kann meine Steuern noch selbst bezahlen", ätzte Sarah Kern noch vor rund einem Jahr über Promi Big Brother. Die Gagen können sich aber sehen lassen und schließlich ist nicht jeder PBB- oder Dschungelcamp-Kandidat ein Pleitegeier.

Promi Big Brother: Ist Evelyn Burdecki im Container dabei?

Neben den Insider-Informationen führt die Münchener Zeitung auch den Sendeplan der Teleshopping-Show mit Sarah Kern an. Ausgerechnet im August setzt die Sendung aus. Sender und Management kommentieren wie gewohnt knapp und nichtssagend. Das liegt natürlich auch daran, dass sie zu Verschwiegenheit verpflichtet sind, wenn es denn so sein sollte, dass Sarah Kern tatsächlich bei "Promi Big Brother" ist. Theoretisch könnte das Management reinen Tisch machen und direkt die Teilnahme verneinen, in vielen Fällen wird aber gerne die Berichterstattung und die damit verbundene PR in Kauf genommen und so wird am Ende lieber gar nichts zu dem Thema gesagt.