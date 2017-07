Es geht bald wieder los! In Sat.1 startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ – jedoch nicht wie vorerst am 13. August geplant, sondern nun am 11. August.

Nicht nur am Starttermin hat sich geändert: Jochen Schropp wird die kommende Staffel nämlich nicht alleine moderieren! Künftig an seiner Seite wird nämlich Jochen Schropp stehen, wie Sat.1 auf der Programmpräsentation in Hamburg bekanntgab.

Jochen Bendel hat in den vergangenen Jahren die Late-Show zu „Promi Big Brother“ präsentiert – ob diese dann stattfinden wird, ist noch völlig unklar.

Die neue Staffel steht unter dem Motto „Alles oder nichts". Die Regeln bei „Promi Big Brother“ werden in diesem Jahr deutlich verschärft und soll mehr Spannung in die Sendung bringen. Zwar gab es in den vergangenen Wochen schon viele Spekulationen, welche Promis aber tatsächlich ins Haus einziehen werden, hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben.