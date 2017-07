"Promi Big Brother": Keine Live-Zuschauer im Studio!

In Sat.1 startet am 11. August die neue Staffel von „Promi Big Brother“. In diesem Jahr wird aber alles anders!

Jochen Schropp und Jochen Bendel werden die neue Staffel moderieren – damit gibt es erstmals ein Moderations-Duo. Das ist aber nicht die einzige Änderung.

„Promi Big Brother“ soll komplett überarbeitet werden. Bisher ist noch nicht ganz so viel bekommt. Nun ist aber zumindest durchgesickert, dass es erstmals kein Live-Publikum im Studio mehr geben wird, wie „dwdl“ schreibt.

Demnach soll nur die Finalshow am 25. August vor einem Live-Publikum stattfinden. Auch die Late-Night-Show bei sixx wird es in diesem Jahr wohl nicht mehr geben. Geplant ist aber wieder eine Webshow. Wie genau Sat.1 die Staffel verändern wird, sehen die Zuschauer spätestens ab dem 11. August um 20:15 Uhr in Sat.1.