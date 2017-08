"Promi Big Brother": Nackt-Künstlerin Milo Moiré zieht in den TV-Knast!

"Promi Big Brother": Nackt-Künstlerin Milo Moiré zieht in den TV-Knast!

Bei „Promi Big Brother“ wird es so hüllenlos wie noch nie! Die Nacktkünstlerin Milo Moiré wird in den TV-Knast ziehen, wie die „Bild“ schreibt. Damit wären alle Kandidaten komplett.

Milo Moiré legt die Klamotten gerne zur Seite, denn nackt zeigt sie sich am liebsten. In Düsseldorf hat sie sich mal freiwillig an die Brüste fassen lassen und hat sie hat sogar mal mit einem Baby posiert. Bekannt ist sie vor allem damit, dass sie mit Farbe gefüllte Eier aus ihrer Vagina prennt und auf eine Leinwand fallen, wo sie zerplatzen. Immer wieder provoziert Milo Moiré mit irren Sex-Aktionen.

Die Liste der Kandidaten ist damit komplett. Neben Milo Moiré werden Ballermann-Sänger Willi Herren, der amtierende Mister Germany Dominik Bruntner, „Caught-in-the-Act“-Sänger Eloy de Jong, Yotta-Ex Maria Hering, Ex-Model Sarah Kern, Unternehmer Jens Hilbert, Model Sarah Knappik, "Bachelor"-Babe Evelyn Burdecki, Luxus-Lady Claudia Obert, Elvers-Ex Steffen von der Beeck und "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy das „Promi Big Brother“-Haus ordentlich aufmischen.