Vor wenigen Tagen sah es noch ganz harmonisch aus mit den beiden. So hatten sie ihren ersten und offenbar auch letzten Pärchen-Auftritt in Köln.

Jetzt rudert Willi Herrren wie wild zurück, sagt gegenüber der Bild, sie sei ein "bisschen naiv" und "das Geknutsche musste nicht sein". Und ganz egal, ob sie nun etwas mehr für Willi übrig hat oder nicht, ist die Aussage "Evelyn Burdecki war ein Riesenfehler" doch in jeder Hinsicht äußerst uncharmant.

Evelyn Burdecki & Willi Herren: Sex im Schlafsack?

Evelyn Burdecki geht damit auf ihre ganz eigene Art und Weise um. Während er noch gemeinsame Fotos von ihr bei Instagram postet, findet er in ihrer Social Media Welt nicht statt. Auch bei Posts zu "Promi Big Brother" fällt der Name "Willi Herren" kein einziges Mal. Verlinkt werden viele andere Kandidaten. Er jedoch nicht.

Wer kann es ihr verdenken? Auch wenn Willi Herren durchblicken lässt, dass der Flirt mit ihr, sein Liebesleben außerhalb des Containers etwas durcheinander gebracht hat, sind die Worte nun auch wirklich nicht nett.