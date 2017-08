Promi Big Brother: Steffen von der Beeck zieht ein!

Na, das kann ja heiter werden! Nach wochenlangen Spekulationen über die Bewohner von Promi Big Brother, sind die Kandidaten nun endlich offiziell. Die "Bild" bestätigt aktuell, wer in den Container zieht. Und mit einem Bewohner hat wohl niemand gerechnet: Jenny Elvers Ex Steffen von der Beeck!

Promi Big Brother: Jenny Elvers kommentiert, Steffen von der Beeck sitzt im Container

Steffen von der Beeck teilt sich den Container mit fünf weiteren Stars: Sarah Knappik, Zachi Noy, Evelyn Burdecki, Maria Hering und Claudia Obert. Eine vielfältige Mischung, bei der es sicherlich auch mal knallen kann! Was gerade Steffen von der Beeck auf die Palme bringen könnte? „Asoziales und egoistisches Verhalten“, verrät er "Bild". Und vielleicht Ex Jenny Elvers?

Promi Big Brother: Kommt es zum Showdown mit der Ex?

Im März gaben Steffen von der Beeck und Jenny Elvers ihre Trennung bekannt. Jetzt sind sie gemeinsam in der Show! Denn Jenny, die das Format schon einmal gewonnen hat, kommentiert Promi Big Brother! So sitzen die zwei zwar nicht im Conatiner fest, zum Showdown könnte es trotzdem kommen. Die Beziehung der beiden hatte viele Höhen und Tiefen - ud in der Show könnte so manches Geheimnis ans Licht kommen. Wäscht vor allem Steffen in der Show dreckige Wäsche? Man darf gespannt sein....

Promi Big Brother, ab dem 11. August auf Sat.1