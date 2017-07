"Promi Big Brother": Willi Herren geht ins Haus!

Der TV-Knast geht in eine neue Runde! Am 13. August startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ in Sat.1.

Bisher gab es einige Spekulationen, welche Promis ins Haus ziehen sollen – so sollen unter anderem Marc Terenzi, Sabia Boulahrouz und Eloy de Jong dabei sein. Nun ist ein ganz neuer Name gefallen!

Demnach soll auch Willi Herren ins „Promi Big Brother“-Haus ziehen, wie der Kölner „Express“ berichtet. „Bei mir kommt ein großes TV-Ding, aber ich kann noch nicht sagen, was“, sagte er gegenüber der Zeitung.

Willi Herren wurde durch die ARD-Serie „Lindenstraße“ bekannt. Später startete er als Schlagersänger durch und hat heute zahlreiche Auftritte – unter anderem tritt er regelmäßig im „Megapark“ am Ballermann auf.

Vor einigen Monaten gab er das Liebes-Aus mit Jana Windolph bekannt – sie soll aber weiterhin seine Managerin bleiben. Willi Herren will die Herausforderung wagen und das Promi BB-Haus ordentlich aufmischen.

Reality-TV-Erfahrung hat Willi Herren bereits: Im Jahr 2004 war der Ex-Soap-Star im Dschungelcamp und belegte den dritten Platz.