Promi Dinner: Neues Drama um Marc Terenzi!

Im Dschungel lernten die Zuschauer Marc Terenzi als sympathischen und eher ruhigen Bewohner kennen. Ganz anders als man erwartet hätte. Und mit seinem Auftritt schaffte es Marc Terenzi sogar bis auf den Thron und wurde zum Dschungelkönig gewählt. Doch kaum ist der Dschungel vorbei, sorgt der Sänger wieder für Ärger!

Marc Terenzi schwänzt Hankas Abend

Beim "Perfekten Promi Dinner" kochen Sarah Joelle Jahnel, Jens Büchner, Hanka Rackwitz und Marc Terenzi um den Sieg. Jeden Abend findet das Essen bei einem anderen Promi statt. Doch als der Abend von Hanka ansteht, kommt es zum Eklat: Marc Terenzi taucht einfach nicht auf! Und das ohne vorher abzusagen. Doch was ist passiert?

Hatte Marc Terenzi wieder einen Alkoholabsturz?

Gastgeberin Hanka Rackwitz ahnt was da geschehen ist und ist richtig sauer. "Das ist aber schon eine ganz schöne Unverschämtheit. Marc hat sich bestimmt gestern abgeschossen. Im Camp sind die 'Regels die Regels', kaum biste draußen, gibt es keine 'Regels' mehr", schimpft sie. Erst als Jens Büchner sich dazu aufrafft Marc Terenzi anzurufen, erklärt der: "Mein heutiges Event ging länger und nun gibt es gar keinen Zug mehr nach Leipzig. Es dauert zu lange, um zu euch zu kommen." Verstehen können es die anderen Teilnehmer aber trotzdem nicht, sie sind sauer über so ein respektloses Verhalten. "Hat der ne Scheibe? Ich finde das ein absolutes No-Go. Wir sind hier ein Viererteam und jetzt nimmt er das so, als ob er zu 'nem Kindergeburtstag eingeladen gewesen wäre", ärgert sich Jens.

Ob sich die Promis am Ende noch versöhnen? "Das perfekte Promi-Dinner", Sonntag, 20.15 Uhr, Vox