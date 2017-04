Promi-Paar: Hochzeit im TV

Viele Promis haben es bereits gewagt! Sie haben vor laufenden Kameras geheiratet. Sarah Connor sagte in ihrer eigenen Soap "Ja" zu Marc Terenzi. Gülcan Kamps wurde von einem TV-Sender in der Kutsche zur Trauung begleitet und Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis heirateten live im TV mit ihren Fans. Und in diese Reihe stellt sich bald offenbar auch ein anderes Promi-Paar!

Wen wir demnächst in Brautkleid und Smoking bewundern können, seht ihr im VIDEO:

"The Story of my Life", Dienstags, 20.15 Uhr, VOX