Promi Shopping Queen: Schock für Daniela Katzenberger!

Viele Fans von Daniela Katzenberger haben lange darauf gewartet. Jetzt geht ihr Traum endlich in Erfüllung: Daniela Katzenberger macht bei Promi Shopping Queen mit! Zusammen mit Angelina Kirsch und Esther Schweins kämpft sie um die Shopping-Krone! Und zunächst läuft da auch alles blendend. Doch dann beginnt der Albtraum!

Daniela Katzenberger: Traum-Motto, Horror-Bag!

Das Motto von Promi Shopping Queen scheint für Daniela Katzenberger zunächst wie geschaffen. Es heißt: "Glänzend aufgelegt! Kreiere ein stilvolles Outfit rund um Pailletten, Glitzer und Strass!"

Pailletten? Glitzer? Strass? Ein Traum für die Katze! Doch dann der Schock! In der neuen Promi Shopping Queen-Ausgabe bekommen die Promis auch diesmal wieder Fasion Bags von Moderator Guido Maria Kretschmer. Die Accessoires in der Bag sollen dem Star einen Tipp geben, wie der Look aussehen soll. Und für Daniela Katzenberger wird diese Bag zum Horror!

Daniela Katzenberger: Abschminktücher und Pink-Verbot

Denn trotz dem Traum-Motto bei Promi Shopping Queen, zerplatzt der Barbie-Traum für Daniela Katzenberger. Guido will die Katze nämlich natürlich und so befinden sich ein farbloser Nagellack, elegantes Silber, Abschminktücher und absolutes Pink-Verbot in der Tasche! Das muss die Blondine erstmal verkraften! Ob sie es trotzdem zum Sieg schafft?

Promi Shopping Queen, Sonntag, 20.15 Uhr, VOX