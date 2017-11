Der Senderkonzern ProSiebenSat.1 steht enorm unter Druck: Die Gewinnprognosen mussten nach unten korrigiert werden und die Aktie ist danach an der Börse eingebrochen. Nun kommt auch noch eine unglückliche Äußerung des ProSiebenSat.1-Chefs Thomas Ebeling hinzu.

Der Konzernchef soll in einer Telefonkonferenz seine eigenen Zuschauer als übergewichtig und arm“ bezeichnet haben, wie „DWDL“ berichtet. Der Seite liegen Mitschnitte des Gespräches vor. „Sie sind Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen“, soll er über seine eigenen Zuschauer gesagt haben.

Das soll eine Antwort auf eine provokante Frage eines französischen Analysten gewesen sein, welcher ihn nach Streaming-Diensten wie Netflix gefragt hatte. „All die Hollywood-Blockbuster gibt es auf unseren Sendern und nicht jeder Netflix-Film ist ein Homerun“, antwortete er darauf.

Und was sagt der Konzern dazu? "Wir möchten einordnen: Die im Englischen getroffene Bemerkung im Analysten-Call war eine zugespitzte Aussage im Zusammenhang mit einer provokanten Frage durch einen französischen Analysten. Es ging bei der Bemerkung darum, die gerne von Analysten verwendeten Stereotypen eines TV-Zuschauers in englischer Sprache zu reflektieren. Wenn man die Bemerkung aus dem Kontext zieht und wortwörtlich übersetzt, kann dies womöglich missverstanden werden. Die reine Textaussage spiegelt weder die Historie noch die Tonalität der Aussagen wider“, so eine Sprecherin gegenüber „DWDL“.