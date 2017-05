+++ Update+++

Die schlimmsten Befürchtungen wurden NICHT bestätigt. Das Meeting wurde einberufen um zu verkünden, dass Prinz Philipp fortan all seine Royalen Ämter niederlegt.

Queen Elizabeth II.: Not-Meeting in London im Buckingham Palace - Ganz London ist seit einigen Minuten in heller Aufregung. Es wurde zu einem Not-Meeting im Buckingham Palace gerufen. Natürlich ist die Sorge groß, dass entweder Queen Elizabeth II. selbst oder Ehemann Prinz Philip gestorben sein könnten. Beide erfreuten sich soweit bekannt zwar bester Gesundheit, doch sind sie immerhin schon über 90 Jahre alt.

"Nach Informationen der BBC besteht kein Grund zur Sorge um die Gesundheit der Queen oder Prinz Philipp", twitter der britische Journalist Peter Hunt für die BBC. Auch wehen die Flaggen am Buckingham Palace nicht auf Halbmast. Dennoch ist die Aufregung so groß, dass die britische Sun per Twitter bereits schon voreilig den Tod von Prinz Philip verkündete. Doch was es mit dem von Sir Christopher Geidt, dem Sekretär der von Queen Elizabeth II., einberufenem Notfall-Meeting auf sich hat, ist noch unbekannt. So seien selbst die Angestellten des Palasts bislang nicht darüber informiert gewesen.

Doch auch, wenn der Tod von Queen Elizabeth II. ausgeschlossen scheint, so sorgt dieses Meeting doch für helle Aufregung. Besonders hoch im Kurs ist die Spekulation, dass die Queen abdankt und den Thron für Sohn Prinz Charles freimachen wird.