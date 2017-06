Queen Elizabeth: Polizeieinsatz im Palast Holyroodhouse

Nach den jüngsten Anschlägen in Manchester ist ganz England in Alarmbereitschaft. Die Angst vor einem weiteren Terror-Angriff ist groß. Auch die Royals bleiben davon nicht verschont. Denn nun sorgte ein ominöser Brief für Panik! Ist die Queen in Gefahr?

Selbstmordattentat in Manchester: Drei weitere Festnahmen!

Queen Elizabeth: Ein Brief sorgt für Alarm!

Bereits am 7. Juni erreichte ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver den Palast Holyroodhouse in Schottland. Um kein Risiko einzugehen, wurde sofort die Polizei gerufen- und die kam samt Feuerwehr und Krankenwagen zum Anwesen. Ein Großeinsatz! Zu dem Zeitpunkt war die Queen zum Glück nicht in Schottland.

Mittlerweile wurde der Brief genau untersucht und die Polzei kann Entwarnung geben! Ein Sprecher erklärt, dass der Brief „keine Gefahr für die Öffentlichkeit“ darstellt. War der Brief also nur ein geschmackloser Scherz? Ganz geklärt ist der Fall noch nicht. Die Polizei untersucht weiterhin, wer den Brief gesendet hat und welche Absicht dahintersteckte.

Queen Elizabeth: Am 17. Juni findet eine Parade zu ihrem 91. Geburtstag statt

Doch auch, wenn es offenbar ein harmloser Zwischenfall war - nach den schlimmen Anschlägen in Manchester hinterlässt er einen bitteren Beigeschmack. Auch, weil in wenigen Tagen die "Trooping the Colour"-Parade anlässlich des 91. Geburstags von Queen Elizabeth stattfinden wird. Hoffentlich können die Royals und auch die Besucher Parade trotzdem in vollen Zügen genießen...