Quoten-Desaster: "Berlin - Tag & Nacht" bricht total ein

„Berlin – Tag & Nacht“ zählt zu den erfolgreichsten Soaps im deutschen Fernsehen. Nun schwächelt die Serie aber gewaltig!

Nicht nur „Köln 50667“ erreicht derzeit so wenige Zuschauer wie nie, sondern auch „Berlin – Tag & Nacht“. Die Serie um 19 Uhr erreichte in der vergangenen Woche nicht mehr als 6,5 Prozent, wie „Quotenmeter“ schreibt. Besonders bitter sah es am Mittwoch aus, denn da holte BTN nur 5,2 Prozent. „Köln 50667“ erzielte an dem Tag sogar nur 4,6 Prozent.

Damit schnitt „Berlin – Tag & Nacht“ sogar schlechter ab als zur Fußball-EM. Früher erreichte die Soap beinahe täglich zweistellige Marktanteile, aber diese sind schon lange nicht mehr drin. Da wird wohl RTL II nochmal am Konzept schrauben müssen…