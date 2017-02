Quoten-Schock: So schlecht lief "Köln 50667" noch nie!

„Köln 50667“ ist ordentlich ins neue Jahr gestartet, doch jetzt läuft es plötzlich so schlecht wie noch nie: Die Soap erlebt derzeit ein krasses Quoten-Desaster!

„Köln 50667“ hatte in dieser Woche bisher so wenige Zuschauer, wie noch nie. Gleich vier Mal hintereinander erreichte die RTL II-Serie nicht mehr als 6 Prozent bei den jungen Zuschauern, wie „Quotenmeter“ berichtet. In der vergangenen Woche erzielte die Soap einmal sogar nur noch 5 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Senderschnitt.

Bei RTL II dürften demnach die Alarmglocken klingeln. Von zweistelligen Marktanteilen ist „Köln 50667“ derzeit weit entfernt. Möglich ist, dass die Konkurrenz auch einfach zu stark ist – mit „Auf Streife – Die Spezialisten“ konnte Sat.1 gute Quoten einfahren, aber auch „Gefragt – Gejagt“ kam in der ARD bei den jungen Zuschauern gut an.