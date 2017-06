Quoten-Sensation: "Köln 50667" holt BTN ein!

Huch, was ist da denn los? „Berlin – Tag & Nacht“ ist bei RTL II sehr erfolgreich, erreicht aber mittlerweile weniger Zuschauer als „Köln 50667“.

Die Geschichten rund um die Kult-Clique aus dem Berliner Kiez sind Kult. Schon seit 2012 läuft BTN bei RTL II, später startete „Köln 50667“. Das Format aus der Domstadt hat jetzt sogar BTN überholt!

„Köln 50667“ erreichte am Mittwoch einen Marktanteil von 10,2 Prozent, wie „Quotenmeter“ schreibt. Beim Gesamtpublikum waren das 3,8 Prozent. Für BTN lief es dagegen schlechter: Nur 8,8 Prozent der jungen Zuschauer schalteten ein.

Die jüngere der beiden Soaps zog also deutlich am Mutterformat vorbei. „Köln 50667“ hat jedenfalls ordentlich aufgeholt, nachdem es in den letzten Monaten nicht ganz so gut für die Soap lief.