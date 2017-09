Rachel Bilson und Hayden Christensen: Trennung nach 10 Jahren

Schon wieder eine Trennung in Hollywood! Nachdem bereits Josh Duhamel und Fergie ihre Trennung nach 13 Jahren Beziehung bekannt gaben, schockt jetzt das nächste Traumpaar mit seinem Liebes-Aus. "O.C. California"-Star Rachel Bilson und Hayden Christensen haben sich nach 10 Jahren Beziehung getrennt!

Rachel Bilson und Hayden Christensen: Ein Insider bestätigt die Trennung

Eine Insider bestätigte nun gegenüber "UsWeekly" das traurige Liebes-Aus von Rachel Bilson und Hayden Christensen. "Es sind vollkommen und offiziell Schluss zwischen ihnen", erklärt er. Über den genauen Grund für die Trennung ist nichts bekannt.

Doch wie es scheint, läuft es schon seit einiger Zeit nicht mehr gut zwischen den Schauspielern. Sie wohnt in L.A., er verbringt seine Zeit in Toronto. "Sie sind schon seit ein paar Monaten schlecht aufeinander zu sprechen", so der Insider weiter.

Rachel Bilson und Hayden Christensen haben eine Tochter

Rachel Bilson und Haydne Christensen waren 10 Jahre ein Paar. 2010 trennten sie sich für einige Monate. Danach wirkten sie aber wieder happy. 2014 krönte dieses Glück Töchterchen Briar Rose. Ewig sollte dieses Glück allerdings nicht halten....