Rafael van der Vaart: Nutzt Freundin Estavana Polman ihn nur aus?

Für Fußballer Rafael van der Vaart läuft es momentan nicht besonders gut. Erst der Mietstreit mit seiner Ex-Freundin Sabia Boulahrouz und jetzt soll seine schwangere Freundin Estavana Polman ihn auch nur für ihre Karriere ausnutzen!

Wie Closer berichtet, strebt die Handballspielerin eine neue Karriere als Reality-Star an und will mit einer Doku-Soap durchstarten. Da die 24-Jährige schwangerschaftsbedingt pausiert und ihr Liebster mit 34 Jahren die Rente als Fußballer bald erreicht haben sollte, will sie jetzt um jeden Preis berühmt werden.

Maandag verschijnt er een nieuwe aflevering van @estavana in het echt op Telegraaf #VNDG. Een goed moment om de eerste twee afleveringen nog even terug te kijken. #EstavanaPolman #handbal #handball #teamEsbjerg #esbjerg #79 Ein Beitrag geteilt von Estavana Polman (@estavana) am 6. Mai 2017 um 9:37 Uhr

In einer Online-Reality-Soap gibt sie intime Einblicke in ihr Privatleben mit Rafael und zeigt ihren Alltag in Dänemark, wo sie beim Team Esbjerg unter Vertrag steht. Bis zur Geburt ihres Babys sollen die Kameras das Paar begleiten.

Rafael van der Vaart & Estavana Polman: Zu Anfang mieden sie die Öffentlichkeit

Dass die beiden sich ganz bewusst der Öffentlichkeit zeigen, kommt überraschend. Denn zu Beginn ihrer Beziehung wollten die beiden vom Rampenlicht nichts mehr wissen. "Wir wollen kein Glamour-Paar werden. Ich bin Sportlerin und möchte auch so wahrgenommen werden", betonte Estavana in einem Interview. Und auch Rafael erklärte damals: "Ich lege großen Wert auf meine Privatsphäre."

#swimmingtime #family Ein Beitrag geteilt von Rafael van der Vaart (@rafaelvdvaart) am 28. Jan 2017 um 7:47 Uhr

Jetzt der krasse Sinneswandel, der vor allem von Estavana ausgehen soll. "Es ist eindeutig, dass die mediale Präsenz von ihr forciert wird. Sie sucht sich ein zweites Standbein – und nutzt dafür Rafaels Prominenz", ist sich der Insider sicher.

Rafael van der Vaart: Schon seine Ex-Freundinnen wurden durch ihn berühmt

Die schöne Holländerin hat auf jeden Fall großen Einfluss auf die Entscheidungen ihres berühmten Freundes. Für sie unterschrieb er beim dänischen Verein FC Midtjylland, bei dem er momentan oft nur auf der Reservebank Platz nehmen darf.

Während Rafaels Karriere also ins Stocken gerät, startet die Handballspielerin gerade richtig durch. Nicht das erste Mal: seine Ex-Frau Sylvie Meis wurde durch ihn in Deutschland berühmt und auch Sabia Boulahrouz entwickelte sich nach der Trennung zum Promi. Wird er jetzt etwa schon wieder ausgenutzt?