Rafael van der Vaart zeigt seine süße Tochter Jesslynn

Der Kicker platzt vor Vaterstolz. Rafael van der Vaart ist zum zweiten Mal Papa geworden. Am Freitag kam Töchterchen Jesslynn zur Welt, Mama Estavana Polman und die kleine Maus sind gesund und munter und der Fußballer hat nun auch ein erstes Babyfoto gepostet. Darauf zu sehen eine strahlende Estavana Polman, der stolze große Bruder Damián van der Vaart und natürlich Nesthäkchen Jesslynn. Der überglückliche Rafael van der Vaart erklärte „Bild“ gegenüber: „Ich habe mir schon immer ein kleines Mädchen gewünscht. Jetzt sind wir zu viert und rundum glücklich.“

Sylvie Meis hat ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart gratuliert

Unter den ersten Gratulanten war übrigens die Mutter von Damián und Ex-Frau von Rafael van der Vaart, Sylvie Meis. Via Twtter grüßte sie ihren Ex und seine Familie: „Herzlich Willkommen Jesslynn! Gratulation an Estevana und Rafael! Wünsche euch alles Glück der Welt. In Liebe, Sylvie und Familie.“ Von Sabia Boulahrouz, Rafaels anderer Ex, die gleichzeitig auch Sylvies Ex-Freundin ist, kam nach Verkündung der Schwangerschaft ein pragmatischer Glückwunsch: „Ich weiss, wie groß Rafaels Wunsch nach Kindern gewesen ist. Ich kenne Estavana nicht persönlich, aber ich wünsche ihr eine beschwerdefreie und gute Schwangerschaft und ein gesundes Kind. Ich freue mich für Damian, dass er ein Geschwisterchen bekommt.“ Ob sie nun auch zur Geburt der Kleinen gratuliert hat, ist aktuell nicht bekannt. Aber möglicherweise ist die Stimmung zwischen Rafael van der Vaart und Sabia Boulahrouznicht ganz optimal. Da gibt es wohl noch ein paar offene Rechnungen zu begleichen.

Nach Mietstreit mit Rafael: Sabia Boulahrouz kündigt ihre Wohnung

Welkom JesslynnFelicitaties aan Estevana en Rafael! Wens jullie al het geluk van de wereld. Liefs Sylvie en familie — Sylvie Meis (@MissSMeis) 23. Juni 2017