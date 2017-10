Ralphie May: US-Comedian stirbt mit 45 Jahren

Ralphie May: US-Comedian stirbt mit 45 Jahren

Große Trauer um US-Comedian Ralphie May!

Der Netflix-Star ist am Freitag im Alter von nur 45 Jahren in seiner Wohnung in Las Vegas verstorben.

Wie Sprecherin Stacey Pokluda bestätigte, erlag Ralphie May einem Herzstillstand als Folge einer nicht auskurierten Lungenentzündung.

Bereits seit Wochen litt May unter der Lungenentzündung und hatte infolgedessen zuvor mehrere Auftritte abgesagt.

Noch am Donnerstagabend stand der 45-Jährige in Las Vegas vor Publikum auf der Bühne.

Ralphie May wurde in den USA als Comedian in zahlreichen Formaten auf Comedy Central und Netflix bekannt, zudem tourte er jährlich durchs Land.

Gegenüber TMZ erklärte die Managerin des verstorbenen Comedians:

"Ich werde sein Lachen vermissen – und seine enorme Liebe für das Leben. Er hat uns viel zu früh verlassen. Wir schicken all unsere Liebe seiner Familie, seinen Fans und allen Menschen, mit denen er sich eine Bühne geteilt hat.“

Neben unzähligen trauernden Fans hinterlässt May zwei Kinder aus seiner mittlerweile geschiedenen Ehe mit Ex-Frau Lahna Turner.