Ramona Dempsey: GZSZ-Nele hat sich total verändert!

Die hätten wir ja fast gar nicht wiedererkannt! Ex-GZSZ-Star Ramona Dempsey meldet sich nach monatelanger Facebook-Abwesenheit mit einem Selfie bei ihren Fans zurück. Auf dem aktuellen Bild präsentiert sich die Nele-Darstellerin total verändert!

Während ihres Engagements bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" trug die Schauspielerin noch rotblonde Haare und einen Pony. Aktuell sind ihre Haare zwar immer noch rötlich, doch deutlich dunkler geworden. Auch der gerade Pony ist verschwunden. Auf dem Selfie wird Ramona Dempsey zudem deutlich schlanker.

Ihre Follower auf Facebook sind jedenfalls begeistert vom überraschenden Wandel des TV-Stars. "Also ohne Pony siehst du tausend mal besser aus.", "Super schaust du aus!" und "so ganz anders ...aber echt hübsch…" lautet das einstimmige Urteil ihrer Fans zum neuen Look.

Ramona Dempsey: 2016 versuchte sie sich als Tortenbäckerin

Auf dem neusten Foto wirkt die Schauspielerin zudem super erholt. Es scheint, als stünden 2017 für die 33-Jährige endlich bessere Zeiten an als im vergangenen Jahr. Da drohte Ramona Dempsey nämlich mit ihrem Start-Up "Tortenzirkus" zu scheitern, weil sie nicht genügend Geld für die Gründung sammeln konnte.

Ramona Dempsey zu GZSZ-Zeiten. Foto: RTL/ Rolf Baumgartner

Wohlmöglich hält dieses Jahr für die Darstellerin sogar wieder das ein oder andere Rollenangebot bereit. Schließlich erklärte sie im Interview mit "Gala", dass sie die Schauspielerei nicht komplett an den Nagel gehängt hat. Und wer weiß, vielleicht wird Ramona Dempsey irgendwann auch wieder in ihre alte Rolle Nele Lehmann schlüpfen – dann natürlich mit neuem Look!