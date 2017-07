Rap-Star Fresh Kid Ice ist tot

Rapper Fresh Kid Ice gehörte zum Rap-Urgestein und mit der Gruppe 2 Live Crew zu einer der umstrittendesten Band der Szene. Jetzt trauert die Musikwelt um den Star. Fresh Kid Ice, der mit bürgerlichem Namen Chris Wong Won heißt, ist im Alter von 53 Jahren verstorben.

Fresh Kid Ice starb nach einer Erkrankung

Wie das amerikanische Online-Portal "TMZ" berichtet, ist Fresh Kid Ice am Dienstag Morgen nach einer Erkrankung in einem Krankenhaus in Miami gestorben. Genau Gründe zur Todesursache sind nicht bekannt. Seine Kollegen und Freunde trauern um den Superstar. "Meine Anteilnahme gilt der Familie von Chris Wong Won aka Fresh Kid Ice der 2 Live Crew, die gerade jemanden verloren hat, der eine Legende war", schreibt zum Beispiel der 2-Live-Crew-Rapper Luther Campbell auf Twitter.

2 Live Crew waren umstritten

1984 gründete Fresh Kid Ice zusammen mit zwei anderen die Gruppe 2 Live Crew. Die war aber ehr umstritten, besonders wegen ihrer obszönen Texte! Trotzdem feierten sie mit dem Album "As Nasty As They Wanna Be" 1989 einen großen Erfolg. IN Amerika wurde die Platte deswegen sogar verboten!