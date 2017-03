Rapper Casper: Heimliche Hochzeit mit Lisa Volz

Sie haben sich getraut und zwar still und heimlich: Rapper Casper und seine Freundin, GNTM-Kandidatin von 2012 Lisa Volz, haben geheiratet! Doch niemand hat es gemerkt!

Casper und Lisa Volz gaben sich in Vegas das Ja-Wort

Wie die "Bild" berichtet, haben Casper und die Beauty bereits am 30. Dezember den großen Schrott gewagt. Allerdings nicht einem Standesamt in Deutschland, sondern ganz cool in Las Vegas. Zum Beweis legt "Bild" sogar gleich noch die Eheurkunde vor! In der „Little White Wedding Chapel“ sagte Benjamin Griffey, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, zu seiner Lisa Volz Ja. Dabei ist die Hochzeit gar nicht die einzige Überraschung! Denn bisher war gar nicht bekannt, dass die beiden überhaupt zusammen sind.

Casper und Lisa Volz verheimlichten ihre Liebe

Casper und Lisa Volz haben nie über ihre Beziehung gesprochen. Sie waren nach außen hin nur Kollegen. Lisa spielte in mehreren von Caspers Videos seine Freundin und ziert auch das letzte Album des Musikers. Doch wie es scheint, hat spielten sie längst nicht nur vor der Kamera ein Paar, sondern auch dahinter...

Jetzt müssen Casper und Lisa Volz ihre Ehe nur noch in Deutschland eintragen lassen. Dann sind sie auch hierzulande offiziell Mann und Frau. ABer vielleicht haben sie diesen Schritt ja auch schon längst getan...